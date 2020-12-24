Британский хаос докатился и до далекой Японии

Японские СМИ с испугом рассказывают о том, что творится сейчас в Великобритании . Особую тревогу в Японии вызывает быстрое распространение в Англии нового штамма коронавируса. Для японцев это имеет особое значение, поскольку в стране отмечается новая волна пандемии covid-19, а ежесуточные показатели выявленных инфицированных приближаются к 4000 человек. По японским меркам это много. Еще полтора месяца назад эти цифры были на уровне 200-300 человек. Общее число выявленных зараженных в Японии приближается к 300 000 человек. Это при том, что программа корона-тестов здесь не очень широкая. Особые опасения у жителей страны Восходящего солнца это вызывает в связи с неумолимо надвигающимся временем открытия в июле 2021 года Токийских Олимпийских Игр, перенесенных на год с 2020 года. Жители Японии боятся, что стоит только новому неизвестному и потому особо опасному штамму вируса попасть в их страну, и справиться с ним будет уже невозможно. Негативную роль играет здесь и в целом критическое отношение японцев к своей медицине, не добившейся решающих успехов в полном искоренении заболеваний коронавирусом. В стране ширятся голоса за отмену Игр. По данным опросов местных СМИ , за это сейчас выступает 62% населения Японии.

На этом фоне как гром среди ясного неба прозвучало сообщение государственной телерадиокорпорации NHK о полном запрете на въезд в Японию граждан Великобритании и вообще проживающих в Англии иностранцев, за исключением японских подданных. NHK опубликовало это сообщение под устрашающим заголовком «С 24 декабря Япония запрещает допуск на территорию страны всех иностранцев из Великобритании, за исключением граждан Японии».

В публикации говорится о том, что это жесткое решение принято японским правительство именно в связи с быстрым распространением в Великобритании новой неизвестной разновидности вируса covid— 19. Такое решение учитывает закрытие воздушных, морских и тоннельных границ Британии со многими странами мира. Соответствующим пограничным, таможенным и правоохранительным органам Японии отданы необходимые указания.

Пока о сроках действия столь жесткого запрета информации нет. Японское правительство определяет свою меру как «временную». Прибывающие в Японию из Британии японские граждане обязаны будут вновь проходить 14-дневный карантин, в ходе которого они будут подвергаться корона-тестам. У тех японцев, которые находились в Великобритании менее 7 дней, на данном этапе пока будут требовать только документы о прохождении таких тестов, сданных максимум за 72 часа до въезда в Японию с отрицательными результатами.

Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като. Японские СМИ отмечают такую деталь: ряд оппозиционных партий выступает за полный запрет допуска в Японию всех без исключения лиц, прибывающих из Великобритании.

Та же NHK в другом своем вчерашнем материале дает апокалиптическую картину царящего в Великобритании хаоса, сопровождая его красноречивыми видеокадрами пустующих полок магазинов, бесконечных очередей грузовиков на погранпереходах между Британией и Францией, ругани водителей с представителями английских властей и остановившихся японских автосборочных конвейеров в Англии.

Материал под заголовком «Новый штамм вируса и Брекзит привели к хаосу в экономике Британии и Европы. Серьезно пострадала и Япония», помимо темы о новой опасной разновидности коронавируса, захватившего Англию, затрагивает и другую тему — разброд и шатания в Великобритании и ЕС по поводу соглашения в связи с наступающим 31 декабря формальным выходом Британии из Европейского Союза. NHK сообщает о «фактической блокаде Британии в Европе, и многомиллиардных суммах потерь местного бизнеса». С 21 декабря закрыта «прихожая Британии» — терминалы на английском побережье Дуврского пролива. Там скопились тысячи грузовиков. Закрылись заводы и магазины, люди отменили миллионы рождественских мероприятий и поездок. Близится экономический коллапс. Отмечается половинчатость процесса «развода» Британии с ЕС.

Особое внимание NHK уделяет тем потерям, которые, как оказывается, несет в Британии и Европе японский бизнес. Например, японский автоконцерн Toyota Motor принял решение приостановить работу двух своих заводов в Великобритании и одного предприятия во Франции в связи с распространением новой разновидности коронавирусной инфекции. Речь идет об автосборочном предприятии в Барнастоне и заводе по производству двигателей в Дисайде (Англия), а также сборочном предприятии в Валансьене (Франция). Работники этих предприятий досрочно отправлены на рождественские каникулы.

Заводы останавливаются в первую очередь из-за проблем с транспортом, которые серьезно влияют на отправку готовой продукции и снабжение деталями и узлами. В частности, остановлено движение поездов и автомобилей по тоннелю под проливом Ла-Манш. Это серьезно сказалось на работе предприятий Toyota Motor.