На Украине число случаев коронавируса превысило 1 млн 

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На Украине число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки возросло на 11 490 — до 1 001 132, сообщает украинский Минздрав

«По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 24 декабря на Украине зафиксировано 11 490 новых подтверждённых случаев COVID-19 (из них детей — 488, медработников — 445). Количество активных больных составляет 352 302», — говорится в сообщении.

За сутки в стране скончались 223 пациента с коронавирусом, за всё время пандемии — 17 395 человек.