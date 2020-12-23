Новые акции протеста в Армении попали на видео 

Армении представители оппозиции разбили палатки на площади около здания правительства и дали два часа на отставку премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом заявил представитель оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

«Погода холодная, но мы настроены решительно. Обратного пути нет. Мы даем фракции «Мой шаг» время до 18:00, чтобы они составили делегацию и обсудили с руководством «Движения за спасение родины» создавшуюся в стране ситуацию», — сказал оппозиционер в 16:00 по местному времени.

Оппозиция Армении объявила 22 декабря днем крупномасштабных акций протеста, а также общенациональной забастовки.