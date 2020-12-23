Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Новые акции протеста в Армении попали на видео 

Вадим Дроздов 28 минут назад
В Армении представители оппозиции разбили палатки на площади около здания правительства и дали два часа на отставку премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом заявил представитель оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.
«Погода холодная, но мы настроены решительно. Обратного пути нет. Мы даем фракции «Мой шаг» время до 18:00, чтобы они составили делегацию и обсудили с руководством «Движения за спасение родины» создавшуюся в стране ситуацию», — сказал оппозиционер в 16:00 по местному времени.
Оппозиция Армении объявила 22 декабря днем крупномасштабных акций протеста, а также общенациональной забастовки.
В мире , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео подробностей появления COVID в Антарктиде
00:54
Видео подробностей появления COVID в Антарктиде
Происшествия
Гастарбайтер украл 500 елок и попал на видео
01:11
Гастарбайтер украл 500 елок и попал на видео
Происшествия
Новые акции протеста в Армении попали на видео
02:20
Новые акции протеста в Армении попали на видео
В мире
Неудачное ограбление банка в Москве снято на видео
00:48
Неудачное ограбление банка в Москве снято на видео
Происшествия
В Сети появились уникальные видеохроники Beatles
00:29
В Сети появились уникальные видеохроники Beatles
Шоу-бизнес
Видео заявления Лукашенко о вакцине от COVID-19
03:07
Видео заявления Лукашенко о вакцине от COVID-19
В мире
Видео Воздушного патрулирования ВКС России
01:36
Видео Воздушного патрулирования ВКС России
Армия
Полевой автопарк спецтехники в Карабахе на видео
01:54
Полевой автопарк спецтехники в Карабахе на видео
Армия
Видео массового нашествия диких лис в Москве
11:47
Видео массового нашествия диких лис в Москве
Общество
Путин поздравил энергетиков РФ и попал на видео
01:14
Путин поздравил энергетиков РФ и попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение