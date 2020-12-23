Видео заявления Лукашенко о вакцине от COVID-19 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал обеспечить свободный доступ к вакцине от коронавируса для всех граждан Республики.
Беларусь будет заниматься, как разработкой собственного препарата от инфекции, так и локализовывать производство иностранных вакцин. Он добавил, что у белорусской академии наук уже есть необходимый инструментарий для создания собственной технологии для борьбы с инфекцией. «Выйдем ли мы на производство вакцины в разумные сроки или нет, хочу, чтобы общество знало: страна будет обеспечена вакциной», — подчеркнул Лукашенко.
В настоящее время, по его словам, отрабатываются возможные технологии получения прототипа вакцины. Изучается динамика состояния иммунитета у пациентов после перенесенной пневмонии.