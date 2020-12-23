Возможны падения игуан: В США предупредили о непогоде

Похолодание во Флориде может привести к впечатляющему зрелищу, предупреждает Yahoo News.

«Остерегайтесь падений игуан!» — это очень серьезное предупреждение передано Национальной метеорологической службой Майами жителям Южной Флориды. Метеорологическое агентство предупредило о скором наступлении похолодания в регионе.

«На Рождество ожидаются очень низкие температуры, от 0 до 4 ° C, с возможным падением игуан. Будьте осторожны и оставайтесь в тепле!», серьезно твитнул правительственный орган.

Однако явление, упомянутое Национальной метеорологической службой, вполне реально. «Когда температура опускается ниже 4 ° C, хладнокровные игуаны становятся неподвижными и могут падать с деревьев». Еще в 2018 году во Флориде наблюдались «дожди из замороженных игуан». Однако для рептилий это не страшно: обездвиженные из-за холода, они естественным образом оживают через несколько недель или дней после повышения температуры.

В 2018 году несколько жителей штата совершили ошибку, попытавшись помочь замороженным игуанам, чего власти настоятельно не рекомендуют. Чтобы избежать риска укусов или царапин, а также не беспокоить этих диких животных, предпочтительнее позволить природе сделать свою работу.