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Грузия допускает закупку вакцины «Спутник V» после ее одобрения ВОЗ 

Аргументы Недели и ещё 2 43 минуты назад
Грузия задумалась о покупке российской вакцины от коронавируса
Фото: РИА Новости
В Минздраве Грузии допустили возможность рассмотрения вопроса о закупке российской вакцины от коронавируса, если она будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения.
Замглавы Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Паата Имнадзе отметил, что если «Спутник V» будет признана ВОЗ, то возможность можно будет рассмотреть, «почему нет».
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заявила, что на данном этапе российская вакцина не рассматривается, но если она будет признана миром, то, возможно, не только Грузия, но и другие страны могут стать ее пользователями.
Ранее сообщалось, что в Грузии не будут отменять жесткие ограничения на новый год, но их решено частично ослабить.
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В мире , Минздрав РФ , ВОЗ , Грузия
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