Грузия задумалась о покупке российской вакцины от коронавируса

Замглавы Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Паата Имнадзе отметил, что если «Спутник V» будет признана ВОЗ, то возможность можно будет рассмотреть, «почему нет».

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заявила, что на данном этапе российская вакцина не рассматривается, но если она будет признана миром, то, возможно, не только Грузия, но и другие страны могут стать ее пользователями.

Ранее сообщалось, что в Грузии не будут отменять жесткие ограничения на новый год, но их решено частично ослабить.