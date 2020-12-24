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Москва

Зеленский обещает выпрашивать у Запада вакцину более интенсивно 

ИА Regnum и ещё 2 22 минуты назад
Зеленский пообещал ускорить переговоры по доставке вакцины
Фото: РИА Новости
Украинская власть интенсифицирует переговоры, чтобы ускорить поставки в страну «качественной и проверенной вакцины» против COVID-19.
Об этом на брифинге во время рабочей поездки в Запорожскую область сегодня, 24 декабря, заявил президент страны Владимир Зеленский, передает корреспондент ИА REGNUM.
Зеленский уточнил, что переговоры будут интенсифицированы как с мировыми фармацевтическими компаниями, так и с правительствами других стран. Он уточнил, что украинский минздрав постоянно ведет переговоры со многими западными партнерами.

«Тут и Moderna, и AstraZeneca, и с китайскими производителями, и с европейскими производителями о поставках вакцины», — сообщил президент Украины.

Зеленский рассказал о первых «успехах» на этом направлении — сначала Украина должна была получить бесплатную вакцину от коронавируса в объеме 8 млн доз во втором-третьем квартале следующего года, сейчас же первую партию ожидают в конце первого квартала.

«Нужно сделать все, чтобы ускорить этот процесс предоставления вакцины. Я разговариваю с лидерами стран ЕС и не только ЕС — чтобы мы могли ускорить поставки качественной, проверенной вакцины», — подчеркнул глава Украины, уточнив, что переговоры идут, в частности, с Индией.

Также он еще раз уточнил, что первые бесплатные прививки будут предусмотрены для тех слоев населения, которые попадают в зону риска, в частности медиков, военных, социальных работников, полицейских.
ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Зеленский в интервью для The New York Times заявил, что Украина не входит в список стран, которые первыми получают «западную» вакцину, подчеркнув, что невозможно объяснить украинскому обществу, почему, если Америка и Европа не дают тебе вакцину, ты не должен брать ее у России.
22 декабря в Центре общественного здоровья украинского минздрава предположили, какую вакцину и когда получит Украина от «западных партнеров».
21 декабря представитель Украины при ЕС, посол Николай Точицкий заявил, что ЕС разрабатывает механизм предоставления Украине вакцин от коронавируса, но вместе с тем появился ряд проблем — например, с хранением и транспортировкой этой вакцины, для чего у Киева нет технических возможностей. Кроме того, вакцина будет предоставляться ЕС через государство-члена, посредника, предположительно Польшу.
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Комментарии
В мире , Николай Точицкий , Владимир Зеленский , Минздрав РФ , ЕС , ИА REGNUM , New York Times , Индия
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