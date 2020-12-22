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В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире 

RT на русском 27 минут назад
ВОЗ: в мире зафиксировали более 76, 25 млн случаев COVID
Фото: РИА Новости
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в мире.
Согласно статистике на специальном сайте организации, к настоящему моменту в мире зафиксировано более 76,25 млн случаев коронавирусной инфекции.
За 24 часа в мире выявили более 524 тыс. заболевших.
Число скончавшихся пациентов с COVID-19 в общей сложности превысило 1,699 млн Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с Nation News оценил устойчивость людей к коронавирусу.
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