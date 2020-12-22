Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Байден объявил о новых назначениях в Белом доме 

ТАСС 41 минуту назад
Так, должность заместителя руководителя аппарата сотрудников Белого дома займет Брюс Рид, отвечать за подготовку речей будет Винай Редди, а курировать административные вопросы — Энн Филипик
Избранный президент США Джозеф Байден объявил во вторник о назначениях на ряд должностей в Белом доме в своей администрации.
"Кибервойна": Байден продумывает более опасные санкции против России
Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте переходной команды политика, должность заместителя руководителя аппарата сотрудников Белого дома займет Брюс Рид. Он в течение нескольких лет был помощником и советником Байдена.
Руководителем аппарата сотрудников Белого дома избранный президент в ноябре назначил Рона Клайна. Как было объявлено во вторник, старшим советником Клайна станет Элизабет Уилкинс, которая ранее являлась сотрудницей избирательного штаба демократа.
Отвечать за подготовку речей в Белом доме при Байдене будет Винай Редди. Он был спичрайтером демократа, когда тот занимал пост вице-президента США, а также во время предвыборной гонки. Курировать административные вопросы в Белом доме будет Энн Филипик, отвечать за планирование — Райан Монтоя.
ТАСС: последние новости
Российские миротворцы помогли найти двух пропавших в Карабахе армянских военнослужащих Российские миротворцы помогли найти двух пропавших в Карабахе армянских военнослужащих Spiegel: ФРГ может ввести санкции после суда над обвиняемым в убийстве грузина в Берлине Spiegel: ФРГ может ввести санкции после суда над обвиняемым в убийстве грузина в Берлине США расширили список санкций в отношении Сирии США расширили список санкций в отношении Сирии
Комментарии 30
В мире , Видео , Джозеф Байден
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Колонна скорых с сиренами проехала по Сочи и попала на видео
01:00
Колонна скорых с сиренами проехала по Сочи и попала на видео
Происшествия
Издевающаяся над ребенком участница «Битвы экстрасенсов» попала на видео
00:34
Издевающаяся над ребенком участница «Битвы экстрасенсов» попала на видео
Происшествия
Рейды на соблюдение антиковидных мер в Подмосковье попали на видео
00:59
Рейды на соблюдение антиковидных мер в Подмосковье попали на видео
Общество
Появилось видео с места нападения на отделение банка в центре Москвы
00:59
Появилось видео с места нападения на отделение банка в центре Москвы
Происшествия
Появилось видео совместного патрулирования дальней авиации России и Китая
01:15
Появилось видео совместного патрулирования дальней авиации России и Китая
Оружие
Момент ДТП автомобиля с правительственными номерами попал на видео
00:17
Момент ДТП автомобиля с правительственными номерами попал на видео
Происшествия
Кража елки в Котельниках попала на видео
00:24
Кража елки в Котельниках попала на видео
Происшествия
Собянин наградил медиков столицы и попал на видео
01:39
Собянин наградил медиков столицы и попал на видео
Новости Москвы
Путин сыграл в хоккей с мальчиком и попал на видео
02:47
Путин сыграл в хоккей с мальчиком и попал на видео
Общество
Протестующие в Ереване заблокировали здание Правительства и попали на видео
00:34
Протестующие в Ереване заблокировали здание Правительства и попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение