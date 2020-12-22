Колумбия выслала двух российских дипломатов

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Власти Колумбии выслали из страны двух российских дипломатов, заподозренных в разведывательной деятельности, утверждает местная газета Tiempo со ссылкой на источники в колумбийском правительстве.

По данным издания, речь идет о дипломатах Александре Паристове и Александре Белоусове , оба они провели в стране более двух лет.

По словам источников, российские дипломаты якобы осуществляли вербовку информантов в городе Кали, утверждается, что помимо военной разведки они занимались экономическим шпионажем, проявляя интерес к конфиденциальной информации об эксплуатации минеральных ресурсов.

Россияне уже покинули Колумбию авиарейсом Богота-Амстердам-Москва, отмечает газета.