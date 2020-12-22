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Москва

СМИ: Колумбия выслала двух российских дипломатов 

РИА Новости 1 час назад
Колумбия выслала двух российских дипломатов
Фото: РИА Новости
Власти Колумбии выслали из страны двух российских дипломатов, заподозренных в разведывательной деятельности, утверждает местная газета Tiempo со ссылкой на источники в колумбийском правительстве.
По данным издания, речь идет о дипломатах Александре Паристове и Александре Белоусове, оба они провели в стране более двух лет.
По словам источников, российские дипломаты якобы осуществляли вербовку информантов в городе Кали, утверждается, что помимо военной разведки они занимались экономическим шпионажем, проявляя интерес к конфиденциальной информации об эксплуатации минеральных ресурсов.
Россияне уже покинули Колумбию авиарейсом Богота-Амстердам-Москва, отмечает газета.
В РФ не раз называли обвинения во вмешательстве во внутренние дела других государств бездоказательными. Россия также неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".
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В мире , Дмитрий Песков , Александр Белоусов
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