Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Британский штамм коронавируса добрался до США 

News.ru 24 минуты назад
Главный инфекционист США Энтони Фаучи не исключил, что новый, британский штамм коронавируса уже проник в США. В этом уверены и специалисты американских Федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний.

Вирус мутирует везде, и велика вероятность, что если в США начнут искать британскую разновидность, то её быстро найдут, — заявил в эфире ABC News Фаучи.

По его словам, пока этот штамм в Америке явно не превалирует, как в Великобритании.
Новый штамм коронавируса признали более заразным для детей
Специалисты Федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний к данному моменту секвенировали только 51 тыс. случаев заражения коронавирусом из более чем 17 млн Поэтому они считают, что новый штамм COVID-19 вполне уже мог «незаметно распространиться в Соединённых Штатах».
Как писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на территории России на данный момент не обнаружено нового, британского штамма коронавируса. При этом она отметила, что мутации, обнаруженные в королевстве, не являются чем-то необычным или же неожиданным.
За последние несколько дней около 50 стран, включая Россию, ограничили авиасообщение с Великобританией. Большинство из них приостановили и приём рейсов. Указанные меры связаны с тем, что британские учёные обнаружили в стране новый штамм коронавируса. Они сообщили, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас он доминирует в британской столице.
Видео дня. Арзамасова и Авербух поженились, а у Горбачевой и Варнавы новые романы
News.ru: последние новости
Британский тип мутации COVID-19 обнаружили в Болгарии ещё в апреле Британский тип мутации COVID-19 обнаружили в Болгарии ещё в апреле В Киеве тысячи предпринимателей вышли на акцию протеста В Киеве тысячи предпринимателей вышли на акцию протеста В Германии призвали Россию прояснить обстоятельства отравления Навального В Германии призвали Россию прояснить обстоятельства отравления Навального
Комментарии 1
В мире , Видео , Анна Попова , Энтони Фаучи , Роспотребнадзор , телеканал АВС , США , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Колонна скорых с сиренами проехала по Сочи и попала на видео
01:00
Колонна скорых с сиренами проехала по Сочи и попала на видео
Происшествия
Появилось видео с места нападения на отделение банка в центре Москвы
00:59
Появилось видео с места нападения на отделение банка в центре Москвы
Происшествия
Появилось видео совместного патрулирования дальней авиации России и Китая
01:15
Появилось видео совместного патрулирования дальней авиации России и Китая
Оружие
Издевающаяся над ребенком участница «Битвы экстрасенсов» попала на видео
00:34
Издевающаяся над ребенком участница «Битвы экстрасенсов» попала на видео
Происшествия
Рейды на соблюдение антиковидных мер в Подмосковье попали на видео
00:59
Рейды на соблюдение антиковидных мер в Подмосковье попали на видео
Общество
Момент ДТП автомобиля с правительственными номерами попал на видео
00:17
Момент ДТП автомобиля с правительственными номерами попал на видео
Происшествия
Кража елки в Котельниках попала на видео
00:24
Кража елки в Котельниках попала на видео
Происшествия
Собянин наградил медиков столицы и попал на видео
01:39
Собянин наградил медиков столицы и попал на видео
Новости Москвы
Путин сыграл в хоккей с мальчиком и попал на видео
02:47
Путин сыграл в хоккей с мальчиком и попал на видео
Общество
Протестующие в Ереване заблокировали здание Правительства и попали на видео
00:34
Протестующие в Ереване заблокировали здание Правительства и попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение