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Москва

Пока вы не уснули: новые санкции России против ЕС по делу Навального 

Елена Прошина 24 минуты назад
Пока вы не уснули: новые санкции России против ЕС по делу Навального
Фото: Reuters
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Путин наделил экс-президентов правом на пожизненное сенаторство

Президент России Владимир Путин подписал закон об обновленном порядке формирования верхней палаты парламента, который в том числе предусматривает появление там пожизненных сенаторов и дает право прекратившим свои полномочия президентам входить в состав верхней палаты на основании заявления. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.
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Минобороны рассекретило новые данные о скорости «Авангарда»

Минобороны
Минобороны опубликовало новые данные о скорости полета гиперзвукового блока ракетного комплекса «Авангард», он разгоняется до 28 Махов (скоростей звука), следует из «Основных итогов деятельности Вооруженных сил Российской Федерации в 2012-2020 годах».
Согласно материалам, гиперзвуковые планирующие крылатые блоки «Авангард» развивают скорость 28 Махов.
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Россия ввела ответные санкции против ЕС по делу Навального

Россия ввела санкции в отношении Европейского союза в ответ на меры ЕС по делу политика Алексея Навального. Об этом сообщает RT.
20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске, а 22-го — перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что он был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». 23 сентября политик был выписан из больницы.
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Трубоукладчик ускорил темп строительства «Северного потока — 2»

В экономической зоне Германии на мелководном участке Балтийского моря трубоукладочная баржа «Фортуна» ускорила темп работы на строительстве «Северного потока — 2».
Об этом со ссылкой на навигационный портал Myshiptracking сообщило издание EurAsia Daily. За сутки «Фортуна» прошла 450 метров. Сейчас укладывается одна ветка газопровода.
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"Батут заработал": Рогозин отреагировал на санкции США

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который также является спецпредставителем президента РФ по международному сотрудничеству в космосе, потребовал от правительства США отменить санкции против российских предприятий. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".

"А потому ради сохранения нашего общего дела я требую от правительства США эти санкции в отношении наших предприятий немедленно отменить. Будем считать, что это "недоразумение", — написал Рогозин.

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Второй за месяц сотрудник ФСО покончил с собой в Москве

Второй за месяц случай самоубийства сотрудника Федеральной службы охраны произошел в Москве. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По данным издания, 38-летний подполковник ФСО, заместитель начальника отделения был найден мертвым утром 21 декабря во дворе дома по улице Цандера.
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Визит журналиста Шевченко в Грузию вызвал политический скандал

Известный российский журналист Максим Шевченко посетил Грузию, чем вызвал политический скандал, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Оппозиционный телеканал «Мтавари архи» («Главный канал»), который возглавляет обещавший мочиться в проставляемое в Россию вино Ника Гварамия, утверждает, что Шевченко нельзя было впускать в Грузию, так как он посещал без ведома Тбилиси Абхазию и Южную Осетию, что запрещено «законом об оккупации».
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Россия запретила въезд представителям правительства ФРГ

Россия уведомила германскую сторону о введении запрета на въезд в страну ряда представителей правительственного аппарата Германии. Об этом сообщило во вторник агентство DPA со ссылкой на источники в МИД ФРГ.
МИД РФ проинформировал о соответствующих мерах временную поверенную в делах ФРГ в России Беате Гржески. Конкретные имена пока не называются.
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Власти Украины нашли след подаренной Лаврову иконы в Одессе

Министерство культуры и информационной политики Украины исследует происхождение иконы, подаренной российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову в Боснии и Герцеговине. Об этом сообщили на сайте ведомства 21 декабря.
Ранее сербское агентство СРНА обнародовало фото иконы, на котором видна восковая печать, свидетельствующая о принадлежности Украине.
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Смерть во время секса: обнародовано имя убийцы дочери миллионера

Grace Millane/facebook.com
Суд в Новой Зеландии обнародовал имя убийцы 22-летней Грейс Миллейн — дочери британского миллионера Дэвида Миллейна. Об этом сообщает CNN.
Резонансное убийство произошло в 2018 году в Окленде. Девушка во время кругосветного путешествия познакомилась через приложение Tinder с 28-летним Джесси Кемпсоном. Во время секса он задушил ее, сделал несколько фотографий с телом, а затем положил труп в чемодан, отвез в лесной массив и закопал.
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В мире , Дмитрий Рогозин , Алексей Навальный , Сергей Лавров , Максим Шевченко , Владимир Путин , Министерство обороны , МИД , ЕС , Минкультуры , Роскосмос , Федеральная служба охраны , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Reuters
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