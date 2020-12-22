Пока вы не уснули: новые санкции России против ЕС по делу Навального 

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Президент России Владимир Путин подписал закон об обновленном порядке формирования верхней палаты парламента, который в том числе предусматривает появление там пожизненных сенаторов и дает право прекратившим свои полномочия президентам входить в состав верхней палаты на основании заявления. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Минобороны

Минобороны опубликовало новые данные о скорости полета гиперзвукового блока ракетного комплекса «Авангард», он разгоняется до 28 Махов (скоростей звука), следует из «Основных итогов деятельности Вооруженных сил Российской Федерации в 2012-2020 годах».

Согласно материалам, гиперзвуковые планирующие крылатые блоки «Авангард» развивают скорость 28 Махов.

Россия ввела санкции в отношении Европейского союза в ответ на меры ЕС по делу политика Алексея Навального. Об этом сообщает RT.

20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске, а 22-го — перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что он был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». 23 сентября политик был выписан из больницы.

В экономической зоне Германии на мелководном участке Балтийского моря трубоукладочная баржа «Фортуна» ускорила темп работы на строительстве «Северного потока — 2».

Об этом со ссылкой на навигационный портал Myshiptracking сообщило издание EurAsia Daily. За сутки «Фортуна» прошла 450 метров. Сейчас укладывается одна ветка газопровода.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который также является спецпредставителем президента РФ по международному сотрудничеству в космосе, потребовал от правительства США отменить санкции против российских предприятий. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".

"А потому ради сохранения нашего общего дела я требую от правительства США эти санкции в отношении наших предприятий немедленно отменить. Будем считать, что это "недоразумение", — написал Рогозин.

Второй за месяц случай самоубийства сотрудника Федеральной службы охраны произошел в Москве. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, 38-летний подполковник ФСО, заместитель начальника отделения был найден мертвым утром 21 декабря во дворе дома по улице Цандера.

Известный российский журналист Максим Шевченко посетил Грузию, чем вызвал политический скандал, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Оппозиционный телеканал «Мтавари архи» («Главный канал»), который возглавляет обещавший мочиться в проставляемое в Россию вино Ника Гварамия, утверждает, что Шевченко нельзя было впускать в Грузию, так как он посещал без ведома Тбилиси Абхазию и Южную Осетию, что запрещено «законом об оккупации».

Россия уведомила германскую сторону о введении запрета на въезд в страну ряда представителей правительственного аппарата Германии. Об этом сообщило во вторник агентство DPA со ссылкой на источники в МИД ФРГ.

МИД РФ проинформировал о соответствующих мерах временную поверенную в делах ФРГ в России Беате Гржески. Конкретные имена пока не называются.

Министерство культуры и информационной политики Украины исследует происхождение иконы, подаренной российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову в Боснии и Герцеговине. Об этом сообщили на сайте ведомства 21 декабря.

Ранее сербское агентство СРНА обнародовало фото иконы, на котором видна восковая печать, свидетельствующая о принадлежности Украине.

Grace Millane/facebook.com

Суд в Новой Зеландии обнародовал имя убийцы 22-летней Грейс Миллейн — дочери британского миллионера Дэвида Миллейна. Об этом сообщает CNN.

Резонансное убийство произошло в 2018 году в Окленде. Девушка во время кругосветного путешествия познакомилась через приложение Tinder с 28-летним Джесси Кемпсоном. Во время секса он задушил ее, сделал несколько фотографий с телом, а затем положил труп в чемодан, отвез в лесной массив и закопал.