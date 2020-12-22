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Москва

Тихановская сочла санкции Евросоюза против Белоруссии недостаточными 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская считает, что Евросоюз мог бы приложить больше усилий касательно санкций против республики и расширить санкционный список.
ЕС в четверг ввел в действие третий по счету санкционный список по Белоруссии, в который вошли 29 физлиц и семь организаций. Среди оказавшихся под европейскими санкциями компаний числятся ЗАО "Белтехэкспорт", Минский завод колесных тягачей VOLAT, Dana holdings, которой руководят сербские бизнесмены, а также IT-компания Synesis. При этом в ЕС заявили, что союз готов и дальше расширять санкции против Белоруссии, в том числе в отношении компаний, если ситуация в этой стране не улучшится.

"Мне кажется странным, что в санкционном списке так мало людей. Ведь так много людей, которые несут ответственность за жестокость и насилие. В чем дело, Европа думает, что так мало ответственных за это? Я думаю, что Европа могла бы делать намного больше в плане санкций. В этот список должны быть включены люди, включая полицейских, которые жестоко обращались с гражданами, директора школ, где были нарушения в ходе выборов… Мы уверены, что тема Белоруссии должна быть в политической повестке ЕС, Европарламента и других европейских институтов все время, не только сейчас", — сказала она на пресс-конференции по итогам переговоров с главой испанского МИД Аранчей Гонсалесом Лайей.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые — по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, в последнее время они переместились с центральных улиц и проспектов во дворы жилых домов.
Тихановская захотела встретиться с Путиным
Между тем западные страны, в частности, государства ЕС, ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов президента. Под санкции попал и Лукашенко. В настоящий момент в списках числятся 88 физлиц и семь организаций.
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В мире , Видео , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , МИД , ЕС , Европарламент , Минский завод колесных тягачей
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