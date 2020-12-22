В Германии призвали Россию прояснить обстоятельства отравления Навального 

Мы продолжаем призывать Россию объяснить применение химического боевого вещества против российского гражданина на российской территории. До сих пор Россия не проявила здесь никакой готовности, — цитирует «Интерфакс» ответ источника на свой запрос.

Он добавил, что отравление Навального — не двусторонний случай, а инцидент международного значения из-за противоправного применения химического нервно-паралитического вещества.

Ранее Россия ввела ответные санкции против чиновников ФРГ, Швеции и Франции. Таким образом Россия отреагировала на ограничения, которые Евросоюз ввёл в связи с ситуацией вокруг Навального.

Как писал NEWS.ru, Алексей Навальный рассказал, что за последние два года его несколько раз пыталась убить группа сотрудников ФСБ . Он опубликовал имена и фотографии этих людей. По его словам, в ведомстве работает секретная группа, в которую входят врачи и химики. Они не только совершили несколько покушений на жизнь самого оппозиционера, но и один раз чуть не убили его жену Юлию.

По его словам, эти люди летали за ним во всех поездках по России. Некоторые передвигались на тех же самолётах, некоторые вылетали раньше. По версии политика, решение о его убийстве было принято после его объявления о намерении баллотироваться на пост президента в 2016 году.