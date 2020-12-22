Новый штамм коронавирусной инфекции, выявленный в Великобритании , был обнаружен в Болгарии ещё в апреле. Об этом заявил пульмонолог Александр Симидчиев.

Он объяснил, что коронавирусы изменчивы, очень часто изменяется часть их генетической информации. Он также подчеркнул, что эта мутация присутствует и в Южной Африке

Вирус ищет способ вернуть себе преимущество. Неопределенность всегда приводит либо к чрезмерной реакции, либо к ее отсутствию. Разумная достаточность — характеристика научного подхода, — цитирует Симидчиева Болгарское национальное радио.

За прошедшие сутки в Болгарии зафиксировано 1277 новых случаев заражения коронавирусом, 59 заболевших — медики. Общее число заражённых COVID-19 с начала пандемии составило 192 472. В болгарских больницах сейчас находятся 6287 пациентов с коронавирусом, 523 — в отделениях интенсивной терапии. Общее число летальных исходов от этой инфекции в стране достигло 6765 человек. Число выздоровевших превысило 100 тысяч.

Как писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на территории России на данный момент не обнаружено нового, британского штамма коронавируса. При этом она отметила, что мутации, обнаруженные в королевстве, не являются чем-то необычным или же неожиданным.

За последние несколько дней более 20 стран, включая Россию, ограничили авиасообщение с Великобританией. Большинство из них приостановили и приём рейсов. Указанные меры связаны с тем, что британские учёные обнаружили в стране новый штамм коронавируса. Они сообщили, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас он доминирует в британской столице.