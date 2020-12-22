В Карабахе нашли двух пропавших граждан Армении 

"Двадцать первого декабря совместной группой по розыску пропавших без вести военнослужащих в Гадрутском районе обнаружены двое граждан Армении, которые по согласованию с азербайджанской стороной, также принимающей участие в работе этой группы, переданы администрации Нагорного Карабаха", — сказал Конашенков.

Он добавил, что миротворцы РФ продолжают сбор сведений о пропавших без вести в ходе конфликта в Нагорном Карабахе , уже обработано 528 телефонных обращений.

Генерал также сообщил, что за сутки с территории Армении в Карабах вернулся еще 351 беженец. Всего за время проведения миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение более 42,7 тысячи жителей.

По словам Конашенкова, режим прекращения огня в Карабахе соблюдается по всей линии соприкосновения.