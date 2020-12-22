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В Карабахе нашли двух пропавших граждан Армении 

РИА Новости и ещё 7 2 часа назад
В Карабахе нашли двух пропавших граждан Армении
Фото: РИА Новости
Двое пропавших граждан Армении найдены в Гадрутском районе самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики при содействии российских миротворцев, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Двадцать первого декабря совместной группой по розыску пропавших без вести военнослужащих в Гадрутском районе обнаружены двое граждан Армении, которые по согласованию с азербайджанской стороной, также принимающей участие в работе этой группы, переданы администрации Нагорного Карабаха", — сказал Конашенков.

Он добавил, что миротворцы РФ продолжают сбор сведений о пропавших без вести в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, уже обработано 528 телефонных обращений.
Генерал также сообщил, что за сутки с территории Армении в Карабах вернулся еще 351 беженец. Всего за время проведения миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение более 42,7 тысячи жителей.
По словам Конашенкова, режим прекращения огня в Карабахе соблюдается по всей линии соприкосновения.
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В мире , Игорь Конашенков , Министерство обороны , Армения
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