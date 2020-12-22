В Киеве тысячи предпринимателей вышли на акцию протеста 

В украинской столице 2,5 тысячи предпринимателей устроили очередную акцию протеста. Демонстранты требуют встречи с президентом страны Владимиром Зеленским

По данным телеканала «112 Украина», бизнесмены планируют пройти шествием к офису украинского лидера на улице Банковой, чтобы глава государства вышел к ним лично.

Участники акции готовы даже ждать Зеленского какое-то время, однако пообещали, что в случае если он не явится, они пойдут во Дворец спорта, где выступает студия «Квартал-95».

На Майдане они оставят своих людей — около 300 человек, чтобы полиция не заняла площадь Независимости, — сообщил телеканал.

Предыдущая акция протеста предпринимателей в Киеве началась 15 декабря и продлилась несколько дней. Тогда митинг проходил у здания Верховной рады

19 декабря NEWS.ru писал о том, что около 70 участников протестной акции предпринимателей в Киеве получили различные травмы в результате столкновений с силовиками.