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В Армении протестующие атаковали здание правительства. Видео 

Ura.Ru 22 минуты назад
В Ереване протестующие, которые требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заблокировали здания Правительства и Генпрокуратуры. В настоящий момент ситуация напряженная, уже начались столкновения с полицией.

«Армения без Никола! Никол должен уйти!» — кричат протестующие, передает ТАСС. Активисты считают, что Пашинян виновен в начале войны, в сдаче земель и гибели армян.

Семнадцать оппозиционных партий Армении создали «Движение за спасение родины», которое требует отставки Пашиняна. Сейчас на площади Республики напротив здания правительства они организовали митинг, в котором участвуют несколько тысяч человек.
Пашинян обвинил лишившуюся власти "элиту" в ситуации в Армении
5 декабря оппозиция потребовала, чтобы премьер-министр Армении ушел в отставку. В случае, если Пашинян откажется выполнять ультиматум, по всей стране начнутся акции протеста и будут продолжаться до тех пор, пока требование не будет выполнено. Общественные волнения в Армении начались после подписания премьером 9 ноября совместного заявления с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
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В мире , Видео , Ильхам Алиев , Владимир Путин , Генпрокуратура РФ , ИТАР-ТАСС
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