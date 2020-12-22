Ереване протестующие, которые требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заблокировали здания Правительства и Генпрокуратуры . В настоящий момент ситуация напряженная, уже начались столкновения с полицией.

«Армения без Никола! Никол должен уйти!» — кричат протестующие, передает ТАСС. Активисты считают, что Пашинян виновен в начале войны, в сдаче земель и гибели армян.

Семнадцать оппозиционных партий Армении создали «Движение за спасение родины», которое требует отставки Пашиняна. Сейчас на площади Республики напротив здания правительства они организовали митинг, в котором участвуют несколько тысяч человек.