Российские туристы недовольны запретом Турции на празднование Нового Года

Турецкие власти запретили развлечения в местных отелях на праздники, сообщает РБК. При этом многие российские туристы уже купили туры на черноморское побережье в надежде встретить Новый год с огоньком.

О решении запретить развлекательные мероприятия недавно сообщили представители МВД Турции . Они отметили, что меры приняты в целях борьбы с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Полицейские опубликовали на сайте ведомства порядок проведения праздников для туристов в отелях.

В перечне есть запрет на программы с ведущими и живой музыкой, на балы, вечеринки, шоу и гала-ужины. Запрещено рекламировать подобные мероприятия и продавать туры на них. Нельзя будет включать музыку в ресторанах, жилых помещениях и залах. Все это, по мнению авторов инициативы, поможет предотвратить скопление людей и, как следствие, ограничить возможность распространения коронавируса. Запреты будут действовать в период с 31 декабря по 4 января.

Представители Ассоциации туроператоров России (АТОР) выяснили, как быть туристам, которые уже приобрели туры в надежде полноценно отпраздновать Новый год в Турции. Оказалось, что отели должны компенсировать отсутствие развлекательной программы либо напрямую клиенту, либо через оператора.

Новость уже активно обсуждается в соцсетях. Авторы Telegram-канала «Диванный аналитик» заявили , что максимум, на что могут туристы в Турции, — это «туса в номере» или прогулка на свежем воздухе.

«Вот так, решил уехать потусить на НГ в Турции, а в итоге либо 31-го просто спишь в своем номере, либо гуляешь по пустым улицам. Так себе новогодний тур получается. Хоть деньги за все эти мероприятия вернут — уже хорошо», — говорится в опубликованном сообщении.

С середины ноября, как сообщал «Рамблер», согласно постановлению турецких властей, рестораны и кафе работают с 10 до 20 часов только на вынос, а после 20.00 только на доставку. Для заведений общепита при отелях были введены несколько иные ограничения. Эти кафе и рестораны не имею права работать на вынос: в них могут питаться только постояльцы.