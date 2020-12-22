Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В Ереване начались столкновения демонстрантов с полицией 

Мария Иванова 18 минут назад
Проходящие в Ереване акции за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна переросли в столкновения с полицией. Об этом сообщает Aysor TV.
На записи, опубликованной каналом, видно, как демонстранты с криками идут на полицейских и прорывают оцепление у здания МИД Армении и Министерства юстиции.
Протестующие также окружили здание правительства и генеральную прокуратуру. Дом правительства охраняют пять отрядов полицейских.
Как писал «Рамблер», после заключения мира с Азербайджаном и уступок по Нагорному Карабаху армянская оппозиция обвинила Пашиняна в предательстве, в стране начались акции протеста.
Оппозиционеры выдвинули на пост премьера бывшего главу правительства и министра обороны Вазгена Манукяна. Он согласился временно возглавить страну и пригрозил Пашиняну свержением, если тот не уйдет сам.
Армяне в Ереване блокируют здания правительства
Пашинян в ответ подчеркивал, что пришел к власти законным путем. Он отмечал, что у армянских властей не было другого выхода в Карабахе, кроме подписания мирного соглашения.
В СМИ несколько раз появлялись сообщения о решении Пашиняна уйти в отставку, но позже их опровергали.
Комментарии 6
В мире , Видео , МИД , Генпрокуратура РФ , Минюст РФ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Путин сыграл в хоккей с мальчиком и попал на видео
02:47
Путин сыграл в хоккей с мальчиком и попал на видео
Общество
Кража елки в Котельниках попала на видео
00:24
Кража елки в Котельниках попала на видео
Происшествия
Момент ДТП автомобиля с правительственными номерами попал на видео
00:17
Момент ДТП автомобиля с правительственными номерами попал на видео
Происшествия
Собянин наградил медиков столицы и попал на видео
01:39
Собянин наградил медиков столицы и попал на видео
Новости Москвы
Всемирно известный биолог найден мертвым в Петербурге
02:43
Всемирно известный биолог найден мертвым в Петербурге
Происшествия Криминал
Россиянку осудили за прыжок в купальнике в снег
00:14
Россиянку осудили за прыжок в купальнике в снег
Общество
Пьяные блогеры с песнями попали в ДТП в прямом эфире
00:38
Пьяные блогеры с песнями попали в ДТП в прямом эфире
Происшествия
В Ереване устроили «общенациональную забастовку»
00:41
В Ереване устроили «общенациональную забастовку»
В мире Общество
Штурм монастыря отца Сергия попал на видео
00:19
Штурм монастыря отца Сергия попал на видео
Общество
Пенсионер стулом напугал грабителя
00:55
Пенсионер стулом напугал грабителя
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение