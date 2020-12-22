В Ереване начались столкновения демонстрантов с полицией 

Проходящие в Ереване акции за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна переросли в столкновения с полицией. Об этом сообщает Aysor TV.

На записи, опубликованной каналом, видно, как демонстранты с криками идут на полицейских и прорывают оцепление у здания МИД Армении и Министерства юстиции

Протестующие также окружили здание правительства и генеральную прокуратуру . Дом правительства охраняют пять отрядов полицейских.

Как писал «Рамблер», после заключения мира с Азербайджаном и уступок по Нагорному Карабаху армянская оппозиция обвинила Пашиняна в предательстве, в стране начались акции протеста.

Оппозиционеры выдвинули на пост премьера бывшего главу правительства и министра обороны Вазгена Манукяна. Он согласился временно возглавить страну и пригрозил Пашиняну свержением, если тот не уйдет сам.

Пашинян в ответ подчеркивал, что пришел к власти законным путем. Он отмечал, что у армянских властей не было другого выхода в Карабахе, кроме подписания мирного соглашения.

В СМИ несколько раз появлялись сообщения о решении Пашиняна уйти в отставку, но позже их опровергали.