Киев назвал условия подачи воды в Крым 

Украина возобновит подачу воды в Крым после деоккупации полуострова или после признания возникновения там гуманитарной катастрофы со стороны международных гуманитарных организаций. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников

«Здесь даже нечего обсуждать», — сообщил он.

По словам вице-премьер-министра, если гуманитарные миссии ООН или Международный комитет Красного Креста констатируют возникновение в Крыму гуманитарной катастрофы из-за отсутствия воды, Украина направит туда гуманитарные конвои с водой в цистернах.

Также Киев возобновит водоснабжение полуострова в случае его деоккупации. До тех пор Украина не станет поить водой военные базы и производство «милитаризованного» Крыма.

«В Крыму запасов питьевой воды для мирного населения достаточно», — подытожил Резников.

В 2014 году, как сообщал «Рамблер», власти Украины прекратили подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Эти поставки покрывали около 90% потребностей полуострова. В начале сентября 2020-го в Крыму возник дефицит воды и были введены ограничения водоснабжения из-за этого.