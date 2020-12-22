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Москва

Украине предложили вступить в состав РФ 

Павел Тиунов 1 час назад
Эксперт предложил вступить Украине в состав России
Фото: ТАСС
Украинские власти заболели «крымской чесоткой», постоянно мечтая о возвращении полуострова, заявил в эфире телеканала «Царьград» военный обозреватель Виктор Баранец. По его словам, от этой болезни есть только одно эффективное средство.
Аналитик подчеркнул, что в настоящее время на мировой политической арене Россию априори считают агрессором, даже если Киев открыто призывает к активным боевым действиям против Москвы. Всё потому, что на Украине и на Западе «ситуацию видят в извращенной форме», отметил Баранец. По его словам, Россию можно уличить в агрессии только тогда, когда она пойдет войной на Киев, но это маловероятно.
Украинские власти и генералитет Вооруженных сил Украины, заявил обозреватель, заболели опасным недугом — «крымской чесоткой», которая развилась у них из-за постоянных дум о возвращении полуострова. Баранец назвал эффективный способ избавиться от болезни.

«Эта болячка у них пропадёт, когда Украина полноценно вступит в состав России», — подчеркнул он.

Ранее, как сообщал «Рамблер», украинский политолог Зиновий Свереда заявил, что Украине необходимо действовать жёстко, чтобы добиться своей самой главной цели — возвращения Крыма и Донбасса. В первую очередь, уверен он, необходимо взорвать мост через Керченский пролив и атаковать российский флот, устроив ему «Пёрл-Харбор». Активные военные действия, добавил Свереда, позволят Киеву установить партнерские отношения с Вашингтоном и Лондоном.
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Комментарии
В мире , Виктор Баранец , Царьград ТВ
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