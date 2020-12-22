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Украине припомнили «жирный намек» Путина из-за Крыма 

Алиса Селезнёва 28 минут назад
Эксперт пригрозил Украине потерей государственности в случае атаки Крыма
Фото: РИА Новости
Попытка устроить России «новый Пёрл-Харбор» в Крыму может обернуться для Украины потерей государственности. Об этом «Царьграду» заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
Как сообщал «Рамблер», ранее украинский политолог Зиновий Свереда высказал мнение, что договориться с Москвой невозможно, а также призвал Киев взорвать мост через Керченский пролив и «устроить России Пёрл-Харбор», чтобы вернуть Крым и Донбасс.
Виктор Баранец отметил, что у некоторых украинских политиков и военных есть «все признаки очень опасной болезни — „крымской чесотки“».

«Ее симптомы то и дело проявляются, в частности, и в виде воинственных призывов вернуть Крымский полуостров силой. По сути же Свереда призывает украинские власти к войне с Россией», — подчеркнул он.

По мнению политолога, если ВСУ все же атакуют Крым, то российская армия ответит ударом и под огнем могут оказаться «центры управления украинской военной авантюрой», в том числе и офис президента Украины.

«Я бы хотел напомнить слова Путина, а то мы часто их забываем. Он немного сказал, но с очень жирным намеком: «Если это случится — мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом». Перевожу: Украина может прекратить свое существование как государство», — подчеркнул Баранец.

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Комментарии
В мире , Виктор Баранец , Царьград ТВ , Комсомольская правда
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