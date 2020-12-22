Эксперт пригрозил Украине потерей государственности в случае атаки Крыма

Как сообщал «Рамблер», ранее украинский политолог Зиновий Свереда высказал мнение, что договориться с Москвой невозможно, а также призвал Киев взорвать мост через Керченский пролив и «устроить России Пёрл-Харбор», чтобы вернуть Крым и Донбасс.

Виктор Баранец отметил, что у некоторых украинских политиков и военных есть «все признаки очень опасной болезни — „крымской чесотки“».

«Ее симптомы то и дело проявляются, в частности, и в виде воинственных призывов вернуть Крымский полуостров силой. По сути же Свереда призывает украинские власти к войне с Россией», — подчеркнул он.

По мнению политолога, если ВСУ все же атакуют Крым, то российская армия ответит ударом и под огнем могут оказаться «центры управления украинской военной авантюрой», в том числе и офис президента Украины.