Кандидат в премьеры Армении призвал армию «присоединиться к народу» 

Оппозиционный кандидат в премьеры Армении Вазген Манукян в ходе организованного во вторник митинга противников главы правительства Никола Пашиняна призвал армию и полицию "присоединиться к народу".

"Я призываю армию незамедлительно выступить с заявлением и присоединиться к народу, я призываю полицию присоединиться к народу. Тем самым вы оправдаете себя, так как, начиная с 90-х годов, вы были на фронте, защищали Родину. Каждый час важен, не позволяйте народу стоять здесь несколько дней, переходите к нам и мы сегодня решим этот вопрос", — сказал Манукян.

Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.