США проснулся Килауэа — один из самых больших и активных вулканов на Гавайских островах. Экстренными службами был объявлен красный уровень угрозы. Об этом сообщает «Российская газета». Извержение началось около 21:30 по местному времени. Местных жителей уже предупредили о возможности выпадения пепла.

В последний раз Килауэа просыпался в начале мая 2018 года. Тогда извержение длилось несколько месяцев. Потоки лавы почти полностью уничтожили городок Леилани-Эстейтс, все 10 тысяч жителей были эвакуированы. В общей сложности от разных проявлений активности вулкана пострадали 24 человека, а общий уровень экономического ущерба составил примерно 800 миллионов долларов.

Согласно местной мифологии, Килауэа — дом гавайской богини вулканов Пеле.