Киев назвал «деоккупацию» условием для поставок воды в Крым

"Здесь даже нечего обсуждать: будет деоккупация Крыма — будет вода. Когда гуманитарные миссии ООН, МККК выйдут и скажут, что есть гуманитарная катастрофа и гражданское население страдает, тогда будут направлены гуманитарные конвои, вода в цистернах под контролем гуманитарных миссий. Никто не будет поить водой военные базы, производство милитаризованного Крыма. В Крыму запасов питьевой воды для мирного населения достаточно", — заявил Резников в интервью Суспільне Новини" (Общественное. Новости), отвечая на вопрос, когда украинские власти возобновят поставки воды в Крым. Текст опубликован на сайте издания во вторник.