Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

«Для населения достаточно». Киев назвал условие для поставок воды в Крым 

РИА Новости 1 час назад
Киев назвал «деоккупацию» условием для поставок воды в Крым
Фото: ТАСС
Вице-премьер Украины, замглавы делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Резников заявил, что украинские власти возобновят поставки воды в Крым после "деоккупации" полуострова, запасов питьевой воды для мирного населения достаточно.

"Здесь даже нечего обсуждать: будет деоккупация Крыма — будет вода. Когда гуманитарные миссии ООН, МККК выйдут и скажут, что есть гуманитарная катастрофа и гражданское население страдает, тогда будут направлены гуманитарные конвои, вода в цистернах под контролем гуманитарных миссий. Никто не будет поить водой военные базы, производство милитаризованного Крыма. В Крыму запасов питьевой воды для мирного населения достаточно", — заявил Резников в интервью Суспільне Новини" (Общественное. Новости), отвечая на вопрос, когда украинские власти возобновят поставки воды в Крым. Текст опубликован на сайте издания во вторник.

Накануне член Общественной палаты РФ и Крыма Иван Абажер заявил РИА Новости, что Крым не ждет возобновления подачи воды с Украины, проблема вододефицита комплексно решается при поддержке федерального центра.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.
Видео дня. Арзамасова и Авербух поженились, а у Горбачевой и Варнавы новые романы
Последние новости
Время расплаты для Эрдогана пришло Время расплаты для Эрдогана пришло "Помойный пес": Разин резко раскритиковал Шнурова за вопрос Путину "Помойный пес": Разин резко раскритиковал Шнурова за вопрос Путину Шнуров матом ответил на критику его вопроса Путину Шнуров матом ответил на критику его вопроса Путину
Комментарии 5
В мире , Политика , Алексей Резников , Общественная палата России , ООН , РИА Новости , Киев , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Путин сыграл в хоккей с мальчиком и попал на видео
02:47
Путин сыграл в хоккей с мальчиком и попал на видео
Общество
Момент ДТП автомобиля с правительственными номерами попал на видео
00:17
Момент ДТП автомобиля с правительственными номерами попал на видео
Происшествия
Ученого с мировым именем убили в Петербурге
02:43
Ученого с мировым именем убили в Петербурге
Происшествия Криминал
Россиянку осудили за прыжок в купальнике в снег
00:14
Россиянку осудили за прыжок в купальнике в снег
Общество
Пьяные блогеры с песнями попали в ДТП в прямом эфире
00:38
Пьяные блогеры с песнями попали в ДТП в прямом эфире
Происшествия
В Ереване устроили «общенациональную забастовку»
00:41
В Ереване устроили «общенациональную забастовку»
В мире Общество
Монастырь отца Сергия атаковали судебные приставы
00:19
Монастырь отца Сергия атаковали судебные приставы
Общество
Пенсионер стулом напугал грабителя
00:55
Пенсионер стулом напугал грабителя
Происшествия
Джигурда с букетом гвоздик отметил день рождения Сталина
00:31
Джигурда с букетом гвоздик отметил день рождения Сталина
Общество
«Анжела, хватит! Ты же задушишь его!»: пьяная мать избила сына
00:57
«Анжела, хватит! Ты же задушишь его!»: пьяная мать избила сына
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение