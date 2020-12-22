В Ереване устроили «общенациональную забастовку»

В центре Еревана собрались тысячи людей, которые требуют отставки действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Участники митинга настроены добиться того, что политик покинет свой пост. До отставки Пашиняна сторонники оппозиции расходиться не намерены. Фактически противники главы кабинета министров объявляют «общенациональную забастовку». Силовики уже оцепили Дом правительства, куда стягиваются митингующие.

Массовые акции протеста начались в столице Армении после того, как было подписано трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе.