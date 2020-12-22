20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске , а 22-го — перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что он был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». 23 сентября политик был выписан из больницы.

Сегодня Министерство иностранных дел России распространило заявление в связи с делом Навального и санкциями Евросоюза против России. В нем сказано, что причастность к инциденту с политиком людей, в отношении которых ЕС ввел санкции, мнимая и бездоказательная. Сами ограничительные меры названы в заявлении незаконными, а их принятие — неприемлемым конфронтационным политическим решением, противоречащим международно-правовым прерогативам Совета безопасности ООН и хельсинкским принципам невмешательства во внутренние дела, сотрудничества между государствами и добросовестного выполнения обязательств по международному праву.

«В связи с вышеизложенным российской стороной на основе принципа взаимности принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации», — говорится в заявлении.

В список вошли лица, причастные к нагнетанию антироссийской санкционной активности. МИД вручил соответствующие ноты главам дипломатических представительств Германии, Франции, Швеции и в представительство ЕС в Москве. В ведомстве сообщили, что и впредь недружественные акции со стороны западных стран будут получать адекватный ответ».