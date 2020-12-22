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Москва

Армянский оппозиционер считает отставку Пашиняна делом нескольких дней 

РИА Новости 8 минут назад
Армянский оппозиционер, член партии "Родина" Арсен Бабаян заявил, что отставка премьера Армении Никола Пашиняна — дело нескольких дней.
Во вторник оппозиционные силы Армении, требующие отставки Пашиняна, планирует провести масштабные акции протеста и всеобщую забастовку. Главный митинг запланирован на площади Республики перед зданием правительства.

"Сегодня стартует решающий митинг. Более чем уверен, что если не в течение часов, то как минимум нескольких дней Пашинян не будет сидеть в кресле премьер-министра. Власти у него и сейчас нет, но он не будет сидеть в кресле премьера", — сказал Бабаян журналистам.

По его словам, возможны три варианта отставки — добровольный уход премьера, импичмент со стороны парламента или задержание главы правительства.
Бабаян заявил также, что оппозиция сделает все возможное, чтобы не допустить во вторник столкновений в ходе митинга.
Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
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В мире , Видео , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Партия Родина
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