Армянский оппозиционер, член партии "Родина" Арсен Бабаян заявил, что отставка премьера Армении Никола Пашиняна — дело нескольких дней.

Во вторник оппозиционные силы Армении, требующие отставки Пашиняна, планирует провести масштабные акции протеста и всеобщую забастовку. Главный митинг запланирован на площади Республики перед зданием правительства.

"Сегодня стартует решающий митинг. Более чем уверен, что если не в течение часов, то как минимум нескольких дней Пашинян не будет сидеть в кресле премьер-министра. Власти у него и сейчас нет, но он не будет сидеть в кресле премьера", — сказал Бабаян журналистам.

По его словам, возможны три варианта отставки — добровольный уход премьера, импичмент со стороны парламента или задержание главы правительства.

Бабаян заявил также, что оппозиция сделает все возможное, чтобы не допустить во вторник столкновений в ходе митинга.

Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.