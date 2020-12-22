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Москва

Обзор иноСМИ: в Болгарии оценили пресс-конференцию Путина 

Елена Прошина 1 час назад

Новый штамм: ситуация в Британии вышла из-под контроля

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что атаковавший британцев новый штамм коронавируса также выявили в Дании, Нидерландах и Австралии, сообщает Al Jazeera. Власти Великобритании заявили, что штамм-мутант вышел из-под контроля, поэтому стране придется вводить более жесткие ограничения.
Британский премьер Борис Джонсон подтвердил, что новая версия коронавируса на 70 процентов заразнее предыдущей. Однако она не считается более смертоносной и устойчивой к вакцинам. Десятки стран мира прекратили авиасообщение с Великобританией.

Сибиряки ходят по тонкому льду

Глобальное потепление затронуло даже такие сибирские города, как Якутск, — одно из самых холодных мест в мире. Как пишет The Telegraph, время, когда лед на Лене становится достаточно безопасным для езды с каждым годом приходит все позже и позже.
Когда паром перестает ходить и лед Лены официально признают достаточно толстым, река превращается в автодорожный мост в Якутск. В этом году преобразование реки в мост запаздывает уже на несколько недель, но люди ждать не могут: они перебираются через Лену по тонкому льду, один из микроавтобусов уже провалился под воду (к счастью, никто не пострадал).

В Болгарии оценили пресс-конференцию Путина

Болгарский политик Любомира Ганчева назвала пресс-конференцию президента России Владимира Путина «успешным примером лидерства», пишут «Факты». По ее мнению, Путин «показал своим людям, что он с ними даже в самые трудные моменты».
Такой формат прямого общения без предварительного сценария и цензуры — пример демократии, который не помешало бы перенять лидерам других великих держав, заключила она. Портал «ИноСМИ» собрал комментарии болгарских пользователей к материалу Ганчевой.

«Лидерство Путина держится на КГБ и «Новичке», — написал один из них. Другой заявил, что китайским коммунистам удалось добиться гораздо большего.

Франция оставит британцев без еды

Решение Франции на 48 часов заблокировать грузовики, прибывающие из Великобритании, из-за нового штамма коронавируса окажет «разрушительное воздействие» на поставки продуктов питания и других потребительских товаров британцам, предупреждают представители отрасли. Об этом пишет The Guardian.
Хотя запрета на движение в обратном направлении нет, множество из десяти тысяч грузовиков, которые ежедневно пересекают Ла-Манш через туннель и порт Дувр, простаивают пустыми. Глава Ассоциации автомобильных грузоперевозок Род Маккензи предупредил, что в первую очередь британцы столкнутся с нехваткой овощей.

«Следующее 11 сентября будет в космосе»

Америка должна найти способ «защитить себя и свои активы в космосе, потому что китайцы собираются попасть на Луну», предупредил аналитик Гордон Чанг. Как отмечает Fox News, Чанг заявил, что «следующее 11 сентября будет в космосе», и американцы станут его жертвами.
По мнению аналитика, китайцы собираются занять на Луне лучшие места для коммерческой эксплуатации и лучшие места для военных целей. «Нам нужно добраться туда первыми», — подчеркнул он, добавив, что Россия также занимается милитаризацией космоса.
Комментарии
В мире , Видео , Борис Джонсон , Владимир Путин , ВОЗ , InoSMI.Ru , Daily Telegraph , The Guardian , Fox News
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