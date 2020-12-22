Афонский старец Гавриил предсказывал пандемию 

Слова афонского старца Гавриила о «сатане со множеством уздечек» назвали возможным предсказанием пандемии коронавируса, сообщает «Царьград». Священнослужитель якобы предрекал закрытие храмов по всему миру.

Изначально, выяснили журналисты, Гавриил ссылался на видение папы Дионисия, которому привиделся сатана, в руках которого было множество уздечек. Они по словам, старца предназначались для священнослужителей. Дионисий разговаривал с дьяволом и тот сказал, что держать на привязи будет только патриархов, архиереев, игуменов и т.п., поскольку миряне последуют за своими духовными отцами. Рассказ Гавриила сегодня трактуют в пользу предсказания пандемии коронавируса: мол, уздечки в руках сатаны — это медицинские маски, которые обязывают носить практически всех жителей планеты.

Православный публицист Михаил Тюренков призвал россиян не относиться категорически к рассказам старцев и священников, поскольку большинство из них не имеет ничего общего с предсказаниями, а по сути своей являются духовными размышлениями, которые тем не менее часто сбываются.

«Главное, понимать их духовную суть, воспринимая как предостережения и наставления», — подчеркнул он.