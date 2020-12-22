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Лукашенко заверил, что все белорусы смогут привиться от COVID-19 

РИА Новости и ещё 1 41 минуту назад
Лукашенко пообещал вакцинировать от COVID-19 всех желающих
Фото: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика будет обеспечена вакциной от коронавируса COVID-19 и каждый желающий будет иметь к ней свободный доступ.

"Вне зависимости от того, выйдем ли мы на производство вакцины в разумные сроки или нет, хочу, чтобы общество знало — страна будет обеспечена вакциной, и каждый желающий сможет иметь к ней свободный доступ", — заявил Лукашенко во вторник на совещании по вопросам разработки противовирусных вакцин и локализации производства иностранных вакцин. Его слова приводит Sputnik Беларусь.

В понедельник глава минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что ведомство выдало регистрационное удостоверение российской вакцине от коронавируса "Спутник V", после чего она будет допущена к реализации и медицинскому применению на территории республики. По словам Пиневича, вакцинация белорусов от коронавируса начнется в январе. Кроме того, на базе белорусского предприятия планируется наладить производство вакцины по технологиям РФ, такое предложение ранее озвучил Лукашенко и поддержал его российский коллега Владимир Путин.
Между тем в республике также обсуждается разработка собственной вакцины от COVID-19. В середине декабря Лукашенко заявил, что ее создание может обойтись Минску примерно в 2 миллиона долларов, эти средства впоследствии окупятся.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии 1
В мире , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Минздрав РФ , ИА Sputnik , Минск
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