Лукашенко пообещал вакцинировать от COVID-19 всех желающих

"Вне зависимости от того, выйдем ли мы на производство вакцины в разумные сроки или нет, хочу, чтобы общество знало — страна будет обеспечена вакциной, и каждый желающий сможет иметь к ней свободный доступ", — заявил Лукашенко во вторник на совещании по вопросам разработки противовирусных вакцин и локализации производства иностранных вакцин. Его слова приводит Sputnik Беларусь.