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Антарктида перестала быть единственным континентом без COVID-19 

runews24.ru 42 минуты назад
Антарктида перестала быть единственным континентом, не затронутым пандемией COVID-19. Как сообщает издание Tercera со ссылкой на ВС Чили, у 36 человек на чилийской научной станции была выявлена коронавирусная инфекция.
Случаи заражения зарегистрированы на антарктической научной станции Bernardo O’Higgins Riquelme. Из 36 заболевших COVID-19 26 — военнослужащие и 10 человек из компании-подрядчика, которая осуществляла плановые работы на базе. После проявления симптомов коронавируса, всех заболевших эвакуировали, после чего помещения базы были продезинфицированы.
Таким образом, коронавирус теперь обнаружен на всех континентах мира.
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