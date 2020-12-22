Антарктида перестала быть единственным континентом, не затронутым пандемией COVID-19. Как сообщает издание Tercera со ссылкой на ВС Чили , у 36 человек на чилийской научной станции была выявлена коронавирусная инфекция.

Случаи заражения зарегистрированы на антарктической научной станции Bernardo O’Higgins Riquelme. Из 36 заболевших COVID-19 26 — военнослужащие и 10 человек из компании-подрядчика, которая осуществляла плановые работы на базе. После проявления симптомов коронавируса, всех заболевших эвакуировали, после чего помещения базы были продезинфицированы.

Таким образом, коронавирус теперь обнаружен на всех континентах мира.