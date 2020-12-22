Китай запустил ракету с секретным спутником

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Сегодня Китай успешно запустил на орбиту ракету-носитель «Чанчжэн-8» («Великий поход — 8»). Новейшая ракета стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в 07:37 по московскому времени. Ракета доставила на орбиту нашей планеты пять спутников, в том числе и секретный аппарат XJY-7.

«Чанчжэн-8» представляет собой двухступенчатую ракету, работающую на жидкостных низкотемпературных двигателях, которые функционируют на экологически чистом топливе: жидком водороде и кислороде.

На прошлой неделе в Китае приземлилась капсула аппарата «Чанъэ-5», которая доставила на Землю образцы лунного грунта.