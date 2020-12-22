Украина заочно арестовала ходившие в Крым суда

Украина заочно арестовала несколько десятков морских судов, заходивших в российский Крым Киев намерен обратиться в Интерпол , чтобы объявить эти корабли в международный розыск. Это уже не первый заочный "арест", который накладывает украинская генпрокуратура в связи с посещением полуострова.

Прокуратура так называемой «Автономной республики Крым», относящейся к генпрокуратуре Украины, арестовала 32 морских судна, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинского ведомства.

«Установлено 32 судна, нарушивших порядок въезда/выезда из/на оккупированный полуостров, и ходатайствами прокуратуры автономии на указанные суда наложены аресты», — заявили в Киеве.

Украина намерена обратиться также в местное бюро Интерпола для объявления внесенных в список кораблей в розыск. Кроме того, украинская сторона намерена направить запросы в другие страны для фактических арестов кораблей.

Владельцы и флаги 32 судов не указываются. В украинской прокуратуре заявили, что заходы любых иностранных судов в крымские порты «влекут за собой уголовную ответственность, поскольку направлены на подрыв суверенитета Украины».

В середине ноября украинская прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя наложила заочный арест на 44 самолета российских авиакомпаний из-за полетов на полуостров.

В пресс-службе прокуратуры «АРК» заявили, что Киев закрыл воздушное пространство над полуостровом из-за «невозможности обеспечивать и следить за безопасностью полетов». Такие санкции со стороны Украины объявляются уже не первый раз, всего «под арестом» киевских властей уже оказались 109 российских лайнеров, регулярно перевозящих пассажиров в Крым.

Российский сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил «Крымскому информагентству», что наложенный Украиной арест на российские самолеты носит сугубо теоретический характер.

«То есть фактически все те самолеты, которые летают в Крым, а в Крым летает много самолетов, арестованы на Украине заочно. И я не исключаю, что они и дальше будут продвигать какие-то решения по объявлению этих самолетов в международный розыск. Это все те же игры», — пояснил член Совфеда.

Он добавил, что Украина действует таким образом «от бессилия и злобы». Подобные «аресты» не вызывают у него ничего, кроме иронии.

Другой депутат Думы Алексей Чепа , напомнил, что Украина никоим образом не сможет физически арестовать российские самолеты.

«Идет какая-то игра. У них же есть «министерство по Крыму» и еще прочие службы, которые получают деньги налогоплательщиков. Чтобы показать якобы свою работу, они совершают неадекватные и не поддающиеся здравому смыслу действия», — подытожил Чепа.

Корабли Киев уже арестовывал — не заочно. Весной 2018 года украинские пограничники арестовали российское рыболовецкое судно «Норд». В августе в порту Херсона задержали танкер «Механик Погодин».

В середине ноября 2018 года стало известно, что Украина задержала 15 судов, которые осуществляли заход в Крым. Корабли находились в портах Бердянска и Мариуполя. «Часть из них арестована, по другой части продолжаются соответствующие суды», — сообщили в госпогранслужбе Украины.