В Антарктиде впервые выявили коронавирус 

Антарктика перестала быть единственным континентом, на котором нет коронавирусной инфекции, у 36 человек с чилийской научной станции был выявлен COVID-19. Об этом информирует газета Tercera со ссылкой на вооруженные силы страны.

Отмечается, что случаи инфекции были зарегистрированы на антарктической научной станции Bernardo O'Higgins Riquelme.

По данным газеты, 26 из 36 зараженных — военнослужащие и 10 относятся к компании-подрядчику, которая проводила плановые работы на антарктической базе. Все заболевшие были эвакуированы медицинским научным персоналом после проявления симптомов и позднее сдали ПЦР-тесты.

По данным Tercera, 17 декабря ВМС Чили сообщили, что экипаж Sargento Aldea начал профилактический карантин на судне после выявления трех случаев COVID-2019 среди 208 членов экипажа. Судно находилось на базе Bernardo O'Higgins Riquelme с 27 ноября по 10 декабря.