Рогозин связал санкции США с появлением кораблей Илона Маска

Ранее власти США опубликовали санкционный список из 103 организаций из России Китая , которые якобы сотрудничают с вооруженными силами своих стран и относятся к «конечным военным пользователям». Санкции подразумевают, что эти организации не смогут приобретать некоторые товары и технологии у США.

Рогозин подчеркнул, что эти организации никогда не были и не являются «конечными военными пользователями». Глава «Роскосмоса» потребовал отменить санкции против них и предложил считать это «недоразумением».

«Им ли не знать, что там нет ничего, что могло бы связать этот институт с военными исследованиями?» — написал он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Рогозин добавил, что самарский РКЦ «Прогресс» — предприятие, производящее ракеты-носители «Союз-2», с помощью которых «Союзы МС» десять лет доставляют американцев на МКС.

«Теперь, получается, у наших американских коллег вновь «батут заработал», и первым делом они решили плюнуть в самарский колодец. Не рановато ли, коллеги, вдруг опять ваш «батут» порвется и придется вновь из нашего колодца свою страсть к космосу удовлетворять?» — отметил он.

Как писал «Рамблер», 30 мая к Международной космической станции запустили первый частный пилотируемый корабль Crew Dragon, разработанный SpaceX для NASA.

На пресс-конференции Маск вспомнил слова Рогозина, который в 2014 году после введения санкций предложил США «доставлять астронавтов на МКС с помощью батута». Основатель SpaceX заявил, что «батут работает».