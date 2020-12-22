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Москва

«Батут заработал»: Рогозин потребовал от США отменить санкции 

Елена Прошина 37 минут назад
Рогозин связал санкции США с появлением кораблей Илона Маска
Фото: ТАСС
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин связал санкции США против российских космических организаций с появлением у американцев кораблей Илона Маска. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Ранее власти США опубликовали санкционный список из 103 организаций из России и Китая, которые якобы сотрудничают с вооруженными силами своих стран и относятся к «конечным военным пользователям». Санкции подразумевают, что эти организации не смогут приобретать некоторые товары и технологии у США.
В список, в частности, попали Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИМАШ, входит в «Роскосмос») и ракетно-космический центр «Прогресс» (входит в «Роскосмос»).
Рогозин подчеркнул, что эти организации никогда не были и не являются «конечными военными пользователями». Глава «Роскосмоса» потребовал отменить санкции против них и предложил считать это «недоразумением».
Он отметил, что ЦНИИМАШ — головной отраслевой научный институт, в состав которого входит Центр управления полетами МКС, где постоянно находится группа специалистов американского агентства NASA.

«Им ли не знать, что там нет ничего, что могло бы связать этот институт с военными исследованиями?» — написал он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Рогозин добавил, что самарский РКЦ «Прогресс» — предприятие, производящее ракеты-носители «Союз-2», с помощью которых «Союзы МС» десять лет доставляют американцев на МКС.

«Теперь, получается, у наших американских коллег вновь «батут заработал», и первым делом они решили плюнуть в самарский колодец. Не рановато ли, коллеги, вдруг опять ваш «батут» порвется и придется вновь из нашего колодца свою страсть к космосу удовлетворять?» — отметил он.

Как писал «Рамблер», 30 мая к Международной космической станции запустили первый частный пилотируемый корабль Crew Dragon, разработанный SpaceX для NASA.
На пресс-конференции Маск вспомнил слова Рогозина, который в 2014 году после введения санкций предложил США «доставлять астронавтов на МКС с помощью батута». Основатель SpaceX заявил, что «батут работает».
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Комментарии
В мире , Дмитрий Рогозин , SpaceX , ЦНИИМАШ , NASA , ЦУП , Роскосмос , РКЦ "Прогресс"
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