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Москва

В Грузии произошел политический скандал из-за визита Максима Шевченко 

Деловая газета «Взгляд» 46 минут назад
Визит журналиста Шевченко в Грузию вызвал политический скандал
Фото: РИА Новости
Известный российский журналист Максим Шевченко посетил Грузию, чем вызвал политический скандал, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Оппозиционный телеканал «Мтавари архи» («Главный канал»), который возглавляет обещавший мочиться в проставляемое в Россию вино Ника Гварамия, утверждает, что Шевченко нельзя было впускать в Грузию, так как он посещал без ведома Тбилиси Абхазию и Южную Осетию, что запрещено «законом об оккупации».
По данным телеканала, из-за этого в эпоху экс-президента Михаила Саакашвили Шевченко отказывали во въезде в страну, а сейчас он прибыл через Азербайджан, пользуясь связями с «друзьями-политиками», близкими к власти.
Сам журналист рассказал телеканалу, что находился в Гяндже и захотел приехать в Грузию.
Шевченко сказал, что у него «есть друзья в правительстве Грузии, которые что-то за полчаса урегулировали на границе и так он попал в Грузию».
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«Мтавари архи» называет Шевченко «антигрузинским кремлевским пропагандистом» и «идеологом Кремля», сравнивая его прибытие с посещением в июне прошлого года Грузии делегацией Госдумы РФ, что привело к антироссийским выступлениям. В связи с тогдашними митингами Россия закрыла прямое авиасообщение с Грузией и рекомендовала туристам не посещать страну.
Депутат правящей «Грузинской мечты» Бека Давитулиани заявил, что ныне у Шевченко нет никаких проблем с законодательством Грузии.
Он подтвердил, что журналист нарушал «Закон об оккупации» в 2009 году, но срок, запрещающий после этого посещение Грузии, истек в 2015 году.
По словам депутата, после этого Шевченко не раз посещал Грузию.
«Шевченко пригласили в Грузию бизнесмены, он заполнил необходимую аппликацию и въехал по облегченным (в условиях пандемии коронавируса) правилам», — сообщил Бека Давитулиани.
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В мире , Михаил Саакашвили , Максим Шевченко , Госдума , Деловая газета "Взгляд"
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