Жители Великобритании недовольны тем, что новый быстро распространяющийся штамм коронавируса практически "отменил" Рождество, рассказали россияне, живущие в королевстве. По их словам, лондонцы до сих пор пытаются выехать из столицы на праздники к родственникам несмотря на то, что это запрещено. Самих россиян больше огорчила приостановка авиасообщения между РФ и Британией — они переживают, что не смогут отметить Новый год на родине.

В ночь на 23 декабря Россия приостановила авиасообщение с Великобританией. После того как премьер-министр Борис Джонсон заявил, что скорость распространения нового штамма, обнаруженного на острове, примерно на 70% выше, чем у ранее известных штаммов, и ввел для некоторых частей страны максимальный уровень эпидемиологической угрозы, государства мира один за другим стали закрывать свои аэропорты для тех, кто прилетел из Соединенного Королевства. Россия не стала исключением.

Закрытие границ между странами создало серьезные проблемы для россиян, проживающих в Великобритании. «Мне это помешает. Планировала улететь в Россию 28 декабря, а теперь билет, скорее всего, пропадет», — рассказала, например, «Газете.Ru» Екатерина, переехавшая в город Бишопс-Стортфорд в графстве Хартфордшир в 2016 году.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, авиасообщение приостановили лишь на неделю, но россияне все равно боятся, что Новый год им придется праздновать вдали от родственников.

«Я планировала вернуться в Москву 28 декабря, чтобы провести каникулы с семьей. А теперь я домой попасть не могу, так еще и все закрыли, работают только продуктовые магазины, но нужно отстоять огромную очередь, ведь пускают определенное число людей. Доставка еды дорогая, сами понимаете», — переживает студентка из Лондона Арина.

В связи с распространением новой мутации коронавируса 20 декабря премьер-министр Великобритании ввел в Лондоне и нескольких регионах юго-восточной Англии новые ограничения — они аналогичны тем, которые действовали в национальный локдаун в ноябре, уточнил Джонсон.

Так, в этих регионах вновь закрылись непродовольственные магазины, парикмахерские и спортзалы, а встречаться разрешается только с одним посторонним человеком и лишь на свежем воздухе.

«В моем регионе сейчас ограничения четвертого уровня — практически локдаун. Я считаю, что они оправданы, так как действительно много людей болеет. Так будет лучше для всех», — отметила Екатерина.

Но главным огорчением для жителей графств, где новый штамм коронавируса успел распространиться, стал запрет на встречи с другими семьями на Рождество. «Новый штамм сейчас, безусловно, обсуждается во всем мире и здесь в том числе, но, в целом, людей больше волнуют ограничения, введенные в связи с ним, нежели сам вирус.

Люди недовольны, так