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«Устроить Пёрл-Харбор»: Украину призвали взорвать Крымский мост 

Павел Тиунов 18 минут назад
Киев призвали устроить российскому флоту «Перл-Харбор»
Фото: РИА Новости
Чтобы вернуть Крым и Донбасс, украинской армии следует взорвать мост через Керченский пролив и «устроить России Пёрл-Харбор», заявил политолог из Украины Зиновий Свереда.
По его мнению, в настоящее время договориться с Москвой невозможно, сообщает «Царьград».
Громкое заявление прозвучало в эфире украинского телеканала «Прямой». Свереда подчеркнул, что переговоры с Россией в «нормандском формате» (с привлечением Германии и Франции) в текущем варианте ни к чему не приведут, поскольку они крайне удобны Кремлю. Политолог заявил, что к решению украинской проблемы необходимо в обязательном порядке привлечь США и Великобританию.
При этом, по мнению Свереды, Киеву необходимо выработать стратегию на случай военного столкновения с Россией. Эксперт подчеркнул, что Украине необходимо действовать жёстко, чтобы добиться своей самой главной цели — возвращения Крыма и Донбасса.
Активные военные действия, добавил Свереда, позволят Киеву установить партнерские отношения с Вашингтоном и Лондоном.
Ранее, как сообщал «Рамблер», президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к жителям страны представил план по «возвращению» Крыма. Он заявил, что сегодня уже проходит обсуждение «деоккупации» полуострова в международном формате: с участием стран Евросоюза, Великобритании, Канады и Турции. Проект носит название «Крымская платформа», и к нему многие уже выразили готовность присоединиться, отметил национальный лидер.
Кроме того, Зеленский рассказал о «построении нового сильного, современного, безопасного и богатого Донбасса». Президент подчеркнул, что регион, пострадавший от российской агрессии, нуждается в особых экономических условиях. Именно поэтому в настоящее время разрабатывается Стратегия развития экономики Донбасса, которая включает налоговые и таможенные льготы, страхование рисков для инвесторов и т.д.
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Комментарии 2
В мире , Армия , Украина , Владимир Зеленский , ЕС , Царьград ТВ
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