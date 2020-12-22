Украина арестовала 32 заходивших в порты Крыма судна

«Благодаря сотрудничеству и совместным усилиям прокуратуры автономии, других государственных органов и общественных организаций за последние годы наблюдается существенное уменьшение количества иностранных судов, заходящих в порты Крыма, — со 162 до 15. Иностранные суда из ведущих морских держав в Крым не заходят. Зато нарушают законодательство преимущественно суда под флагом России, иногда — Сирии, Египта, Ливана», — отметили в пресс-службе прокуратуры автономной республики Крым.