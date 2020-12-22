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Москва

Украина арестовала десятки судов за посещение Крыма 

Артём Кульша 37 минут назад
Украина арестовала 32 заходивших в порты Крыма судна
Фото: ТАСС
Украина наложила арест более чем на 30 судов, нарушивших порядок въезда-выезда из Крыма. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры автономной республики Крым.
В 2014 году, как сообщал «Рамблер», Украина официально прекратила функционирование всех портов в Крыму и закрыла все гавани полуострова для международного судоходства. Управление Службы безопасности Украины в Крыму с дислокацией в Херсоне расследует уголовное дело по фактам нарушения иностранными судами порядка въезда на полуостров и выезда из него.
Оно квалифицирует эти действия как направленные на подрыв суверенитета Украины и нарушающие нормы национального законодательства, что влечет за собой уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов.
Вчера в пресс-службе прокуратуры автономной республики Крым сообщили об установлении еще 32 судов, нарушивших порядок въезда-выезда из Крыма и наложении на них ареста. Также там сообщили о намерении направить в украинское бюро Интерпола запрос для внесения данных судов в базу розыска, а также направить запросы в иностранные государства о международной правовой помощи с целью выполнения арестов.

«Благодаря сотрудничеству и совместным усилиям прокуратуры автономии, других государственных органов и общественных организаций за последние годы наблюдается существенное уменьшение количества иностранных судов, заходящих в порты Крыма, — со 162 до 15. Иностранные суда из ведущих морских держав в Крым не заходят. Зато нарушают законодательство преимущественно суда под флагом России, иногда — Сирии, Египта, Ливана», — отметили в пресс-службе прокуратуры автономной республики Крым.

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В мире , Генпрокуратура РФ , СБУ , Интерпол
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