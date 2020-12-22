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Видео с производства «Спутник V» в Казахстане 

Вадим Дроздов 45 минут назад
21 декабря в Казахстане началось массовое производство российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству препарата. Создание вакцины началось в рамках реализации договоренностей между президентами Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Российской Федерации Владимиром Путиным.
18 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна запустит вместе с Россией производство вакцины от коронавируса. По его словам, казахские ученые сейчас разрабатывают собственный вариант вакцины от коронавируса, который уже показал хорошие клинические результаты. Производить препарат республика планирует в том числе на экспорт.
В мире , Видео , Аскар Мамин , Владимир Путин
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