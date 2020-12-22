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Умерла старейшая в мире панда 

Lenta.ru 1 час назад
Умерла старейшая в мире панда
Фото: Кадр: Giant Panda World / YouTube
Старейшая в мире гигантская панда Синь Син умерла в зоопарке китайского города Чунцин. Об этом сообщает The New York Post.
Животному было 38 лет, она умерла от полиорганной недостаточности. В пересчете на человеческий возраст ей было 130 лет.
Синь Син называли «матерью-героиней»: за все годы она родила 36 детенышей.
В 2017 году в китайском городе Фучжоу, провинция Фуцзять, умерла большая панда Басы, которая считалась старейшим представителем этого вида. Панихиду в прямом эфире транслировало Китайское государственное телевидение. «Мы с тяжелым сердцем объявляем, что знаменитая большая панда Басы умерла в возрасте 37 лет сегодня в 08:50, — заявил тогда представитель Центра исследования больших панд, где жила медведица. — Она была ангелом дружбы и на родине, и в других странах».
Всего в мире насчитывается менее 1900 гигантских панд. Большинство из них обитают в лесах с умеренным климатом на юго-западе Китая.
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В мире , Китай , Чунцин
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