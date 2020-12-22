Представители ВОЗ даже пришли к выводу, что открытие этого нового штамма, которое побудило близкие к Великобритании страны, такие как Франция, частично закрыть свои границы, доказало эффективность мониторинга коронавируса.

«Мы должны найти баланс. Очень важно обеспечить прозрачность, очень важно рассказать общественности, как обстоят дела, но также важно дать понять, что это нормальная эволюция вируса», — сказал Майк Райан, исполнительный директор ВОЗ по управлению чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения во время онлайн-конференции с журналистами.

«Возможность следить за вирусом так пристально, так внимательно, с научной точки зрения в реальном времени — это действительно позитивное событие для глобального общественного здравоохранения, и страны, проводящие такой вид эпиднадзора, заслуживают похвалы», — сказал он.

Ссылаясь на данные из Великобритании, представители ВОЗ заявили, что нет никаких доказательств того, что этот вариант коронавируса является более серьезным или смертельным, чем уже известные штаммы, хотя он, кажется, распространяется быстрее.