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Сторонники Трампа готовят для него «онлайн инаугурацию» на «второй срок» 

РИА Новости 5 минут назад
Сторонники Трампа готовят для него «онлайн инаугурацию»
Фото: © AP Photo / Patrick Semansky
Сторонники действующего президента США Дональда Трампа планируют провести альтернативную "онлайн инаугурацию" для него в день, когда к присяге будет принят победивший на ноябрьских выборах Джо Байден.
Как свидетельствует созданная в Facebook страница, мероприятие пройдет 20 января в полдень по времени Восточного побережья США. В описании мероприятия указано, что его организует группа сторонников Трампа численностью 325 тысяч человек, которая не связанна с какой-либо формальной организацией. О желании принять участие в мероприятии заявили 62 тысячи человек.
Соцсеть пометила страницу напоминанием, что "избранным 46-м президентом США по итогам прошедших 3 ноября выборов является Джо Байден".
Победу Байдена подтвердило голосование выборщиков, на которых он набрал 306 голосов (для победы необходимо 270), формально 6 января ее должен подтвердить конгресс. Трамп поражения до сих пор не признал и продолжает оспаривать победу Байдена в судах. Ранее его представители заявили, что проводят альтернативное голосование выборщиков, результаты которого будут также направлены в конгресс.
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Комментарии
В мире , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Висконсин
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