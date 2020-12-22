Американский профессор заявила о расколе страны 

США наблюдаются тревожные признаки того, что страна движется к расколу. Об этом пишет профессор социологии Дана Фишер в статье для Business Insider.

На днях американцы узнали, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность объявления военного положения, чтобы сохранить власть. Действующий глава государства может сослаться на Закон о восстании, чтобы помешать Джо Байдену занять пост президента, говорится в статье.

По словам автора, скользкий путь, который привел к "гиперполяризованной политике" в Штатах, начался задолго до выборов 2016 года.

"Но нет никаких сомнений в том, что избрание Дональда Трампа и четыре года его правления разожгли пламя партийности", — уверена профессор.

Фишер обвинила Трампа в том, что он не отказался от идеи "превосходства белой расы".

"В то время как предыдущие лидеры обеих политических партий выступали решительно против ненависти, критиковали акты насилия, Трамп не осуждает такие действия", — считает она.

По ее мнению, политика Трампа привела к тому, что гражданские беспорядки становятся обычным явлением в Соединенных Штатах.

Фишер пришла к выводу, что после инаугурации Байдена, которая состоится через пять недель, на улицах США будет небезопасно "мирно протестовать" без страха, что на демонстрантов нападут сторонники Трампа.

Вместе с тем она назвала вооруженных людей на улицах США, которых осуждал Трамп, "обманутыми американцами, бросившими вызов легитимности властей".