США внесли в список ограничений Минобороны и СВР 

Минторг США опубликовал список из 103 российских и китайских компаний, к которым применят экспортные ограничения.

Впервые с 2014 года под санкции США попал "Росатом" . Ограничения распространятся на предприятия ядерного оружейного комплекса госкорпорации: Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Духова" ( ВНИИА , Москва) и Научно-исследовательский технологический институт имени Александрова (НИТИ, Сосновый Бор, Ленинградская область). Основное направление деятельности ВНИИА — разработки в области ядерного оружия, институт также участвует в создании российского квантового компьютера. НИТИ занимается прежде всего испытаниями судовых ядерных энергоустановок.

Экспортные ограничения также применят против российских авиастроительных компаний — "Иркут" КнААЗ (Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина). "Иркут" производит истребители типа Су-30, учебно-тренировочные Як-130, гражданские МС-21. КнААЗ выпускает самолеты Су-57, Су-35 и Су-30МК2.

В документе отмечается, что это лишь первый транш из списка компаний, связанных с ВС. Для этих предприятий ограничат продажу целого ряда американских товаров и технологий.

Ранее сообщалось, что ключевые российские предприятия гражданского авиастроения впервые могут попасть под санкции США. В черновом проекте были указаны более десяти таких компаний, в том числе производители вертолетов и авиадвигателей, разработчики и поставщики авиационных материалов и систем организации воздушного движения. В частности, в списке значился неназванный ФГУП, связанный с администрацией президента России , российское военное ведомство, один из подведомственных ему центров, ряд других предприятий ОПК и гражданской промышленности, а также экспертно-криминалистический центр ГУВД по Нижегородской области.