Еврокомиссия назвала срок окончания пандемии

Распространение коронавируса нового типа в Европе станет возможно взять под контроль к концу 2021 года, считают в Еврокомиссии (ЕК).
В ЕК пояснили, что это станет возможным, когда более 70% населения будут обладать защитой от заболевания, полученной, в частности, в результате вакцинации, передаёт РИА Новости.
21 декабря ЕК допустила на рынок Евросоюза препарат для вакцинации от коронавируса производства Pfizer и BioNTech. Могут получить одобрение властей ЕС в ближайшее время и другие вакцины, если они окажутся безопасными и действенными, добавила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В зависимости от темпов вакцинации и естественных инфекций к концу 2021 года пандемия в Европе может быть под контролем, — резюмировали в ЕК.
Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что в настоящее время нет доказательств, что новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, способен усиливать тяжесть заболевания, писал NEWS.ru.