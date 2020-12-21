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Москва

На Украине резко сократилось число сторонников вступления в НАТО 

Деловая газета «Взгляд» 16 минут назад
Украинцы все меньше хотят вступления в НАТО
Фото: Reuters
Количество сторонников вступления Украины в НАТО сократилось в республике за год на 11%, следует из исследования фонда «Демократические инициативы» имени Ильи Кучерива и Киевского международного института социологии.
Если в 2019 году вхождение в Североатлантический альянс поддерживали 53% украинцев, то сейчас уже 42%, говорится на сайте фонда.
Союз с Россией и другими странами СНГ поддерживают 11%, тогда как в прошлом году — 6%. За внеблоковый статус выступают 34% украинцев. Большинство же опрошенных хотят видеть Украину в составе Евросоюза — за вступление в него высказались 48%. Как отмечается в исследовании, сторонников евроинтеграции, так же как вхождения в НАТО, больше всего на западе и в центре республики, а на востоке в основном выступают за то, чтобы Украина не входила ни в какие объединения. При этом в восточных регионах страны почти поровну сторонников вступления в ЕС и союза с Россией.
Ранее на Украине заявили, что республика готова увеличить взносы в операции НАТО.
В начале декабря Минобороны Украины впервые сделало закупку для нужд вооруженных сил страны через Агентство НАТО по поддержке и закупкам. По данным СМИ, первой закупкой стало приобретение гусеничной ленты для боевых машин пехоты БМП-1 и БМП-2.
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В мире , Министерство обороны , ЕС , НАТО
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