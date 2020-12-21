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Новый штамм COVID-19 обнаружили на Украине 

News.ru 9 минут назад
Новый штамм COVID-19 обнаружили на Украине
Фото: pixabay.com
Выявленный в Великобритании мутировавший ген коронавируса успел дойти и до Украины. Об этом рассказал врач-инфекционист Виктор Петров.
Он пояснил, что новый штамм перенёс его пациент, который часто ездит на заработки в Чехию.

Мне удалось подтвердить, что в Закарпатье уже есть случаи инфицирования новым штаммом вируса, — сказал Петров, слова которого приводит Obozrevatel.

Новый штамм коронавируса признали более заразным для детей
Новый штамм коронавируса обнаружили учёные в Великобритании. Они сообщили, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм доминирует в британской столице. После обнародования этих сведений почти 20 стран мира приняли решение о приостановке авиасообщения с Великобританией.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что новый тип коронавируса, который появился в Великобритании в ноябре, является очередной мутацией в геноме инфекции и занимает порядка 3%. На течение болезни штамм не имеет сильного влияния, сообщал NEWS.ru.
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Комментарии 1
В мире , Виктор Петров , Роспотребнадзор
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