Новый штамм COVID-19 обнаружили на Украине 

Он пояснил, что новый штамм перенёс его пациент, который часто ездит на заработки в Чехию

Мне удалось подтвердить, что в Закарпатье уже есть случаи инфицирования новым штаммом вируса, — сказал Петров, слова которого приводит Obozrevatel.

Новый штамм коронавируса обнаружили учёные в Великобритании. Они сообщили, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм доминирует в британской столице. После обнародования этих сведений почти 20 стран мира приняли решение о приостановке авиасообщения с Великобританией.